Mehr als 20 Rennläufe auf dem Nürburgring, historische Sport- und Rennwagen, ein üppiges Begleitprogramm: Motorsportfans können sich auf ein weiteres Highlight an der Rennstrecke freuen. An diesem Wochenende findet der Oldtimer-Grand-Prix statt.

Die volle Bandbreite des historischen Motorsports auf dem Nürburgring wartet auf Rennsportfans von Freitag bis Sonntag: Bei der 52. Auflage des traditionsreichen Oldtimer-Grand-Prixs erleben die Besucher mehr als zwei Dutzend Rennen und Demoläufe mit Fahrzeugen aus neun Jahrzehnten – von der Vorkriegs-Ära über die Cosworth-Formel-1 der 70er- und 80er-Jahre bis zu Sport-Prototypen der frühen 2000er, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters.

Abendrennen sorgt für besondere Atmosphäre

Zu den Höhepunkten zählen das stimmungsvolle Abendrennen der ikonischen Sportwagen aus den 50er- und 60er-Jahren, legendäre Tourenwagen aus der DTM-Historie, die spektakulären Boliden der Deutschen Rennsport-Meisterschaft (DRM) sowie ein Revival für die Supertourenwagen (STW). Neu im Programm sind außerdem historische Motorräder und Porsche-Rennwagen aus dem Golden Ära Classic-Cup. Autogrammstunden, Auktionen und Klubtreffen runden das Klassik-Wochenende für Rennsportfans ab.

Arges Gedrängel herrscht in den Boxen, so viele Fahrzeuge fahren in den mehr als 20 Rennen beim Oldtimer Grand-Prix mit.

Das sportliche Herzstück des Wochenendes sind die insgesamt zwölf historischen Rennklassen. Mit der Formel 1 der Cosworth-Ära (1966 bis 1985) kehrt die Königsklasse im Retro-Gewand zurück an den Ring – und bringt echte Meilensteine der Grand-Prix-Historie mit in die Eifel. Die Deutsche Rennsport-Meisterschaft (DRM) begeistert mit röhrendem Sound und Turbopower. Die Tourenwagen der Golden Ära bringen ein stark besetztes Feld – unter anderem mit prominenten Ex-DTM-Fahrern wie Kris Nissen, Roland Asch, Kurt Thiim, Volker Strycek oder Altfrid Heger – auf die Strecke. Das mit hochkarätigen Fahrzeugen gespickte Abendrennen der zweisitzigen GTs und Rennwagen bis 1971 bietet in der Abenddämmerung am Samstag echtes Le-Mans-Flair. Neu im Programm: das Revival STW sowie der Porsche Classic-Cup. Mit den Bikes der Fahrervereinigung „Grab the Flag!“ ist 2025 außerdem erstmals auch wieder die Motorradgeschichte prominent vertreten.

Sportwagen von Bentley bis Lola

Der Oldtimer-Grand-Prix beschert ein Wiedersehen mit legendären Fahrzeugen. Glanzlichter wie die Bentley 4,5 Liter oder der Alfa Romeo 8C Monza beeindrucken in der Vintage Sports Car Trophy. Das Abendrennen glänzt mit automobilen Ikonen wie dem Porsche 904 GTS, Mercedes 300 SL, Aston Martin DB4 GT oder Ferrari 250 GT SWB und Lola T70. Im DRM-Revival sorgen unter anderem Zakspeed-Capri Turbo und BMW M1 Procar für Gänsehaut. Die Formel-1-Läufe bringen mit dem bahnbrechenden Lotus 78 (erstes Ground-Effect-Auto) und dem McLaren M26 (Siegerauto von James Hunt) echte Technikgeschichte auf die Strecke. Und die Liste ließe sich fast beliebig fortsetzen: Kaum ein Event bietet eine solche Dichte an fahraktiver Motorsporthistorie.

Großes Rahmenprogramm

Auch abseits der Strecke ist der Oldtimer-Grand-Prix ein Fest für Besucher. Im offenen Fahrerlager lassen sich die Klassiker hautnah erleben, Benzingespräche und Selfie-Gelegenheiten inklusive. Zahlreiche Aussteller präsentieren Raritäten, Accessoires, Literatur und Technik. Für Sammler besonders spannend: Classicbid veranstaltet in diesem Jahr erstmals wieder eine große Live-Auktion. Autogrammstunden im Zelt des Medienpartners Motor Klassik, ein Live-Podcast und eine abendliche Party und viele weitere Angebote machen den Oldtimer-Grand-Prix auch abseits der Strecke zu einem Erlebnis.

Karten für den Oldtimer-Grand-Prix gibt es über die Internetseite oldtimergrandprix.com