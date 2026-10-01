Waldlehrpfad, Padel, Klärwerk Remagens Rat beschließt Projekte und Satzungsänderungen Judith Schumacher 01.10.2026, 16:00 Uhr

i Die Fähre zwischen Linz und Kripp Heinz-Werner Lamberz

Der Remagener Stadtrat hat jetzt über den neuen Wald- und Klimalehrpfad, eine neue Sensorik-Arena im Stadtpark und die neuen Trinkwasserspender beraten. Welche Projekte sonst noch an den Start gehen können und wie die Stadt sie finanziert.

Eine lange Liste mit 68 Tagesordnungspunkten hatte der Remagener Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus Bandorf zu bewältigen. Ein Thema war die Neufassung der Satzung der Rheinfährengesellschaft Linz-Kripp. Mit der Überarbeitung werden insbesondere Zuständigkeiten innerhalb der Gesellschaft neu geregelt und die entsprechenden Bestimmungen rechtssicher und nachvollziehbar formuliert.







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