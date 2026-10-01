Waldlehrpfad, Padel, Klärwerk
Remagens Rat beschließt Projekte und Satzungsänderungen
Die Fähre zwischen Linz und Kripp
Die Fähre zwischen Linz und Kripp
Heinz-Werner Lamberz

Der Remagener Stadtrat hat jetzt über den neuen Wald- und Klimalehrpfad, eine neue Sensorik-Arena im Stadtpark und die neuen Trinkwasserspender beraten. Welche Projekte sonst noch an den Start gehen können und wie die Stadt sie finanziert.

Lesezeit 2 Minuten
Eine lange Liste mit 68 Tagesordnungspunkten hatte der Remagener Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus Bandorf zu bewältigen. Ein Thema war die Neufassung der Satzung der Rheinfährengesellschaft Linz-Kripp. Mit der Überarbeitung werden insbesondere Zuständigkeiten innerhalb der Gesellschaft neu geregelt und die entsprechenden Bestimmungen rechtssicher und nachvollziehbar formuliert.
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