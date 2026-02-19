Start im Unkeler Bad Remagener Schwimmer weichen ab Sonntag nach Unkel aus Judith Schumacher 19.02.2026, 15:00 Uhr

i Das Remagener Freibad ist wegen Sanierung dicht. Grundschüler und DLRG können jetzt nach Unkel ausweichen. Hans-Jürgen Vollrath

Am Sonntag geht es los: Die Remagener Grundschüler mit Schwimmunterricht und die Schwimmer der DLRG setzen nach Unkel über. Weil das Remagener Freizeitbad saniert wird, weichen sie nach Unkel aus. Für die Personalprobleme dort fand sich eine Lösung.

Gute Nachrichten für Remagener Grundschüler und die Schwimmer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG): Sie können das Schwimmbad auf der anderen Rheinseite für Schwimmunterricht und Kurse nutzen. Das Remagener Freibad ist seit Saisonende Mitte September geschlossen, weil eine Sanierung umgesetzt werden muss.







Artikel teilen

Artikel teilen