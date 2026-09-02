Spendenaufruf für Sanierung Remagener Postsportverein braucht Hilfe für Bauvorhaben Judith Schumacher 02.09.2026, 14:00 Uhr

i Das Vereinsheim des Postsportvereins ist in die Jahre gekommen und benötigt unter anderem neue Umkleidekabinen. Judith Schumacher

Alte Umkleiden, neuer Einsatz: Der Postsportverein Remagen sucht Unterstützer, damit das Umkleidegebäude fit für alle Generationen werden. Jeder Beitrag stärke Gemeinschaft, Bewegung und die Zukunft des Vereins.

Seit seiner Gründung im Jahr 1963 gehört der Postsportverein (PSV) Remagen fest zum Vereinsleben und ist mit seinen vielfältigen sportlichen Angeboten nicht mehr aus dem gesellschaftlichen Leben der Stadt wegzudenken. Nun steht der PSV vor einer größeren Investition in das Umkleidegebäude – und braucht dafür Unterstützung.







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