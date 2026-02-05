Mit der Schließung der Klinik in Remagen ist auch unklar, wie es mit dem angegliederten Ärztehaus weitergeht. Inzwischen steht fest: Zwei von drei Ärzte werden dort nicht bleiben. Der Blick der Stadt richtet sich indes auf ein Konzept aus Andernach.
Die Entwicklung des medizinischen Standortes Remagen nach Schließung des Krankenhauses Maria Stern bleibt weiterhin spannend. Jetzt kamen bei der ersten Haupt- und Finanzausschusssitzung dieses Jahres neue Fakten auf den Tisch. Wie Bürgermeister Björn Ingendahl in Aussicht stellte, werde man voraussichtlich im März Nachricht erhalten, wie es weiter geht.