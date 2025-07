Der Remagener Jakobsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag sorgt bereits seit Jahren für eifriges Bummeln in der Innenstadt. Am Sonntag kamen nun wieder etliche Besucher, um die Auslagen der Stände zu durchstöbern.

Feilschen, Stöbern und Flanieren sind wieder angesagt, wenn an den zwei Sonntagen Ende Juli der Jakobsmarkt in Remagen Besucherscharen anlockt. Die gesamte Innenstadt war im Schlendermodus, als die Kaufwilligen sich an den dicht an dicht gereihten Ständen drängten oder es sich an den Vereinsbuden, wie an der Oase des Deutschen Roten Kreuzes am Annakloster und dem traditionellen Bratwurststand des Tierschutzvereins, gut gehen ließen. Zudem lud der Verein „Remagen mag ich“ zum verkaufsoffenen Sonntag ein, und die Galerien präsentierten ihre Kunstschätze.

Der letzte Schrei: geflochtene Panamahüte aus Ecuador. Judith Schumacher Vor dem Rathaus ließ es sich gut verweilen. Judith Schumacher Nutzte gerne den verkaufsoffenen Sonntag: Bernadette Toth. Judith Schumacher Eine ganze Straße stand den Kindern für ihren kleinen Flohmarkt zur Verfügung. Judith Schumacher Echter Bauernkäse kam gut bei den Kunden an. Judith Schumacher Tausende Besucher tummeln sich alljährlich auf dem Jakobsmarkt während der Wallfahrt zur Apollinariskirche. Judith Schumacher Braucht man das oder nicht? Kurioses war ebenfalls zu finden. Judith Schumacher Dicht an dicht warten auch nächsten Sonntag die Verkaufsstände. Judith Schumacher Auf dem kleinen Rummelplatz an der Rheinpromenade hatte der Nachwuchs seinen Spaß. Judith Schumacher Freute sich über zahlreiche Kunden: Kräuter- und Blumenhändler Wolfgang Schwellnuss. Judith Schumacher 1 / 10

Ein Überangebot an Taschen, Klamotten, Schmuck, Unterwäsche oder Dekoartikeln, aber auch Messeneuheiten wie die ultimative Bratpfanne, unschlagbare Reinigungsmittel, kinderleicht zu bedienende Deckelöffner oder Power-Gartengeräte ließen bei den Kunden keine Wünsche offen. Bei Ruth Doemens Krippchen war die Inhaberin glücklich, dass die Stimmen der Damen bei ihrer Kochgerätevorführung laut genug waren, sodass sie gegen die volltönenden Anpreisungen von Waren der fliegenden Händler ankamen.

„Ich freue mich, dass ich hier schon einen Kreis von Stammkunden aufbauen konnte, die immer gerne wieder kommen.“

Händlerin Kirsten Geissel

„Sehr nettes Publikum und viele Touristen. Hier kommen Leute aus der ganzen Welt hin, um einzukaufen“, sagte ein Händler, der gleich mit zwei Käseständen vertreten war. „Es läuft hier recht gut, eine nette Umgebung ist das“, meinte auch Kräuterhändler Wolfgang Schwellnuss aus der Vordereifel. „Ich freue mich, dass ich hier schon einen Kreis von Stammkunden aufbauen konnte, die immer gerne wieder kommen“, bestätigte Kirsten Geissel, die ihren Verkaufsschlager, echte Panamahüte, anbot.

Jakobsmarkt findet auch am letzten Sonntag im Juli noch einmal statt

Manche der Besucher kamen über und über mit Taschen bepackt daher, andere waren zurückhaltender. „Das Prinzip ist, eine Sache kaufen und dafür zwei wegwerfen“, riet ein Ehepaar ihrer Bekannten. Apropos Wegwerfen: Angesichts des überbordenden Angebots an Plastik- und sonstigen Kunststoffprodukten hatte der Umwelt- und Nachhaltigkeitsgedanke offenbar eher weniger Akzeptanz.

An der Rheinpromenade hatten die Kinder ihren Spaß an der kleinen Kirmes auf dem Caracciola-Platz. Der Nachwuchs profitierte aber auch von dem ganzen Rummel in der Innenstadt, wo ihnen eine Straßenzeile komplett für ihren „kleinen Flohmarkt“ kostenlos zur Verfügung stand. Spaß hatten aber auch die Erwachsenen bei der launigen Versteigerung von Fundsachen auf der kleinen Bühne vor dem Rathaus, wo traditionell auch einige Drahtesel unter den Hammer kamen.

Während zu Füßen der Apollinariskirche Konsum in Reinform angesagt war, findet noch bis Sonntag, 27. Juli, dort die historische Wallfahrt statt. An diesem Tag geht der Jakobsmarkt in seine zweite Auflage. Die Wallfahrt geht auf Ursprünge im 14. Jahrhundert zurück und beginnt mit der feierlichen „Erhebung des Hauptes“ mit der Schädelreliquie des legendären Heiligen Apollinaris in ihrem silbernen Schrein in Form eines Bischofshauptes. Es wird für die Gläubigen zur Verehrung ausgestellt. Das Wallfahrtsprogramm umfasst 52 Pilgermessen und Andachten.