Remagener Fraktionen bewerten Etat unterschiedlich

Die Debatte um den Haushalt 2026 im Remagener Stadtrat hat gezeigt: Unterschiedlicher könnte der Blick der einzelnen Fraktionen vor allem auf ausgewählte Projekte kaum sein.
Lesezeit 2 Minuten
Das Zahlenwerk zu den Haushaltsberatungen und die aktuellen Beratungen der Remagener Ausschüsse rief im jüngsten Stadtrat bei den Fraktionen unterschiedliche Reaktionen hervor: „Das ist kein Geld-aus-dem-Fenster-Werfen. Das ist Verantwortung. Manche Städte sparen sich kaputt, wir nicht“, sagte etwa Bettina Fellmer, Sprecherin der Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen.