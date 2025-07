Ein köstliches Getränk und dazu einen wunderschönen Blick auf den Rhein gratis dazu: Das schwebt Frank Asbeck vor, der der Waldburg auf dem Victoriaberg oberhalb von Remagen wieder zu neuem Glanz verhelfen und ein Gebäude schaffen möchte wie früher, als das Lokal aus dem Jahr 1900 eine beliebte Ausflugs- und Veranstaltungsgaststätte war.

Doch die Pläne des Bonner Unternehmers schmecken nicht jedem. Jetzt haben sich Anwohner – im Namen zahlreicher besorgter Bürger Remagens, wie sie schreiben – in einem offenen Brief an den Stadtrat gewandt, in dem sie ihrer tiefen Besorgnis angesichts des Projekts Ausdruck verleihen. „Schöne Erinnerungen mancher Mitbürgerinnen und Mitbürger an ein Eis auf der Veranda des damaligen Ausflugslokals Waldburg können – bei aller Wertschätzung für diese persönlichen Momente – kein legitimer Grund dafür sein, die heute gewachsene Natur unwiederbringlich zu zerstören, um einem Hotelprojekt zu weichen“, so die Eheleute Erlekampf, Kolle und Greiner-Schomer in ihrem Schreiben.

„Stoppen Sie diesen ökologisch, sozial und stadtplanerisch falschen Weg. Verhindern Sie eine weitere Zerstörung wertvoller Naturflächen auf dem Victoriaberg. Stimmen Sie gegen jede Form der Bebauung der Waldburg. Setzen Sie stattdessen auf eine dauerhafte Renaturierung – als Zukunftsprojekt für unsere Stadt, für kommende Generationen und für den Klimaschutz“, so lautet der Appell, den die Bürger an den Stadtrat richten. Remagen könne es sich nicht leisten, den Fehler zu begehen, Natur für eine rückwärtsgewandte Nostalgie und für ein privates Prestigeprojekte zu opfern, heißt es in dem offenen Brief.

Vielfältige Gründe für die Ablehnung des Projekts

Die Gründe, warum die Unterzeichner des Schreibens Asbecks Pläne ablehnen, sind vielfältig. Da ist zum einen der ökologische Aspekt. Das Areal, so die Verfasser des offenen Briefes, biete Rückzugsräume für Tiere, trage als CO2-Senker zum Klimaschutz bei und sei Teil des natürlichen Wasserhaushalts. „Jeder Baum, der dort gefällt wird, jeder Quadratmeter, der versiegelt wird, bedeutet einen irreversiblen Verlust für Artenvielfalt, Klimaresilienz und Lebensqualität“, schreiben sie.

Zum anderen befürchten die Kritiker des Projekts ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, ein Shuttleservice vom P+R-Parkplatz am Bahnhof ist für sie realitätsfern. „Das Verkehrschaos bleibt damit vollständig ungelöst – mit allen negativen Folgen für Anwohnerinnen und Anwohner sowie für die Umwelt“, sind sich die Unterzeichner des offenen Briefes sicher. Ferner gehen sie auf den noch nicht ausgebauten Teil der Waldburgstraße ein, der ihnen zufolge massiv erweitert und saniert werden müsste. „Es ist nicht hinnehmbar, dass Remagener Steuerzahlerinnen und Steuerzahler für die Erschließung eines privaten Prestigeprojektes aufkommen sollen“, finden sie.

Sie befürchten zudem, dass die engen und schlecht ausgebauten Wege, die aktuell Wanderverkehr aufnehmen, durch Pkw-, Shuttle- und Lieferverkehr weiter belastet würden. Ferner sehen die Verfasser des Briefes mangels sicherer Fußgängerwege zusätzliches Gefahrenpotenzial für Anwohner und für Familien mit Kindern. Und: „Besonders schwer wiegt in diesem Zusammenhang, dass zur Schaffung von Parkplätzen zusätzlich Waldfläche gerodet und dauerhaft versiegelt werden müsste.“

Die Pläne stünden in eklatantem Widerspruch zu den auf der Klimakonferenz des Kreises Ahrweiler 2024 getroffenen Aussagen, nach denen mit Blick auf die Temperaturanstiege im Kreisgebiet „kein einziger Baum mehr gefällt werden“ sollte. „Wenn ausgerechnet in Remagen – eine Stadt, die an die von der Flutkatastrophe 2021 schwer getroffene Ahr-Region direkt angrenzt – diese Maxime ignoriert wird, sendet das ein verheerendes Signal an den gesamten Kreis Ahrweiler und darüber hinaus“, heißt es in dem Schreiben.

Die Verfasser erinnern daran, dass der Stadtrat in der Vergangenheit eine Renaturierung des Areals befürwortet hätte. „Stattdessen soll nun Natur zerstört werden für ein Konzept, das nicht einmal tragfähig wirkt und nur einen zweifelhaften Nutzen für die Stadt Remagen und ihre Bürgerinnen und Bürger hat. Der Verlust wäre irreversibel – eine vertane Chance für Remagen, ein starkes Zeichen für Klima- und Umweltschutz zu setzen“, so die Unterzeichner.

i Seit die Waldburg 1970 geschlossen wurde, ist sie dem Verfall preisgegeben. Christian Koniecki

Sie kritisieren zudem, dass der Investor ein von ihm selbst beauftragtes Verkehrsgutachten vorgelegt habe. „Ohne eine wirklich unabhängige Überprüfung sind solche Gutachten wenig belastbar und tragen eher zur Verschärfung des Misstrauens bei. Ein solches Vorgehen sollte keinesfalls den Ansprüchen an Transparenz, Fairness und demokratische Teilhabe den politisch Verantwortlichen genügen“, machen die Verfasser des Briefes deutlich.

Villa Marienfels als Alternative

Eine Alternative zur Waldburg sehen sie in der Villa Marienfels. „Dieses Gelände ist bereits erschlossen, liegt zentral und könnte – ohne massive Eingriffe in Natur und Landschaft – für Gastronomie, Veranstaltungen oder Kultur genutzt werden“, heißt es in dem Schreiben. Die Verfasser gehen außerdem darauf ein, dass der Investor selbst vorgetragen habe, dass sich das Projekt wirtschaftlich wohl kaum rechnen könne. „Warum sollte die Stadt überhaupt öffentliche Infrastruktur, Naturflächen und städtisches Geld aufwenden, wenn nicht einmal eine wirtschaftlich tragfähige Perspektive besteht?“, fragen die Verfasser, für die, wie sie schreiben, der wirtschaftliche Nutzen für die Stadt mehr als fraglich ist.

„Das Lokal liegt zu abgelegen, um an Normal-Tagen in einem Umfang Besucherströme zu generieren, von denen die Stadt Remagen nennenswert profitieren würde. Zudem ist eher zu befürchten, dass bestehende touristische Betriebe – Hotels, Gastronomie und Cafés in Remagen und Umgebung – Gäste verlieren würden, weil diese sich schlichtweg umorientieren.“ Was den angedachten Hofladen angeht, geben die Verfasser des Briefes zu bedenken, dass dieser problemlos und wesentlich umweltschonender in leer stehenden Ladenlokalen innerhalb Remagens realisiert werden könnte. red