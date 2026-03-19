Bleibt Björn Ingendahl Verwaltungschef in Remagen? Oder muss er seinen Sessel im Rathaus räumen? Darüber stimmen die Bürger der zweitgrößten Stadt im Kreis Ahrweiler am Sonntag ab. Zur Auswahl stehen drei Kandidaten.
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Der Countdown läuft. Rund 13.600 Wahlberechtigte sind in Remagen dazu aufgerufen, am Sonntag zu entscheiden, wer künftig Platz auf dem Chefsessel im Rathaus nimmt und damit für die kommenden acht Jahre die Geschicke der Römerstadt lenkt. Dabei haben die Bürger eine echte Wahl.