Wer wird Rathauschef? Remagener Bürger haben am Sonntag die Wahl Silke Müller 19.03.2026, 09:00 Uhr

i Am Sonntag entscheiden die Wähler, wer für die nächsten acht Jahre Bürgermeister von Remagen wird. Martin Gausmann

Bleibt Björn Ingendahl Verwaltungschef in Remagen? Oder muss er seinen Sessel im Rathaus räumen? Darüber stimmen die Bürger der zweitgrößten Stadt im Kreis Ahrweiler am Sonntag ab. Zur Auswahl stehen drei Kandidaten.

Der Countdown läuft. Rund 13.600 Wahlberechtigte sind in Remagen dazu aufgerufen, am Sonntag zu entscheiden, wer künftig Platz auf dem Chefsessel im Rathaus nimmt und damit für die kommenden acht Jahre die Geschicke der Römerstadt lenkt. Dabei haben die Bürger eine echte Wahl.







Artikel teilen

Artikel teilen