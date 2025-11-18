Planspiele für Demokratie Remagener Bündnis wirkt Extremismus und Hetze entgegen Judith Schumacher 18.11.2025, 18:00 Uhr

i Planspiele für die Demokratie, Argumentationstraining gegen Extremismus oder Aufklärung über Internet-Hetze gehörten zu den gesammelten möglichen Projekten. Judith Schumacher

Vor Jahren sind in Remagen noch rechte Extremisten aufmarschiert. Dagegen hatte sich das Bündnis für Frieden und Demokratie formiert – ein Zusammenschluss von Vereinen, Institutionen und Privatpersonen, der jetzt neue Akzente gegen Extremismus setzt.

Um antidemokratischen Strömungen entgegenzuwirken, die unter anderem Falschnachrichten und Hetze verbreiten, haben sich in Remagen im Bündnis für Frieden und Demokratie Vereine, Institutionen und Privatpersonen zusammengeschlossen, die den am kommenden Samstag, 22.







