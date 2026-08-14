Wirtschaft in der Krise
Remagener Bauunternehmen Wahl kämpft mit Niedrigwasser
Jürgen Ritter, Unternehmenssprecher der Firmengruppe Wahl aus Remagen
Jürgen Ritter, Unternehmenssprecher der Firmengruppe Wahl aus Remagen
Judith Schumacher

Niedrigwasser, die gesperrte Bonner Nordbrücke und Bauarbeiten auf der rechten Rheinschiene: Die Firmengruppe Wahl am Rhein kämpft derzeit mit mehreren Verkehrsengpässen, die Zeit und Geld kosten. Wie sie trotzdem Lösungen findet.

Lesezeit 3 Minuten
Der Rhein ist auf einem historischen Tiefstand, die Bonner Nordbrücke ist gesperrt. Was das für größere Unternehmen bedeutet und wie sich das Niedrigwasser und die Bonner Brückenproblematik auf deren Arbeit auswirken, hat unsere Zeitung am Beispiel der Wahl Firmengruppe mit ihrem Tiefbauunternehmen in Remagen abgefragt.
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