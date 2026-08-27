Modernes Reisezentrum, neue Marke, digitale Angebote – und trotzdem persönliche Beratung vor Ort. Die Erneuerung am Remagener Bahnhof bringt Komfort, aber auch Kritik: Erste Fahrgäste vermissen die Sicht auf die Gleise.
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Aus „Rolph“ wurde moveRLP: Wieder einmal hat die Mobilitätsdachmarke für den öffentlichen Nahverkehr in Rheinland-Pfalz den Namen gewechselt, und damit auch Logos, Farben und Darstellung. Das heißt: Alles muss neu und in ein einheitliches Bild gebracht werden – auch beim Fahrgastzentrum in Remagen.