Bahn will Service verbessern Remagener Bahnhof: Neues Fahrgastzentrum und neue Marke Thomas Weber 27.08.2026, 05:00 Uhr

i Im Remagener Fahrgastzentrum ist vor allem der Wust an gedruckten Angeboten und Fahrplänen verschwunden. Thomas Weber

Modernes Reisezentrum, neue Marke, digitale Angebote – und trotzdem persönliche Beratung vor Ort. Die Erneuerung am Remagener Bahnhof bringt Komfort, aber auch Kritik: Erste Fahrgäste vermissen die Sicht auf die Gleise.

Aus „Rolph“ wurde moveRLP: Wieder einmal hat die Mobilitätsdachmarke für den öffentlichen Nahverkehr in Rheinland-Pfalz den Namen gewechselt, und damit auch Logos, Farben und Darstellung. Das heißt: Alles muss neu und in ein einheitliches Bild gebracht werden – auch beim Fahrgastzentrum in Remagen.







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