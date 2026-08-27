Bahn will Service verbessern
Remagener Bahnhof: Neues Fahrgastzentrum und neue Marke
Im Remagener Fahrgastzentrum ist vor allem der Wust an gedruckten Angeboten und Fahrplänen verschwunden.
Im Remagener Fahrgastzentrum ist vor allem der Wust an gedruckten Angeboten und Fahrplänen verschwunden.
Thomas Weber

Modernes Reisezentrum, neue Marke, digitale Angebote – und trotzdem persönliche Beratung vor Ort. Die Erneuerung am Remagener Bahnhof bringt Komfort, aber auch Kritik: Erste Fahrgäste vermissen die Sicht auf die Gleise.

Lesezeit 2 Minuten
Aus „Rolph“ wurde moveRLP: Wieder einmal hat die Mobilitätsdachmarke für den öffentlichen Nahverkehr in Rheinland-Pfalz den Namen gewechselt, und damit auch Logos, Farben und Darstellung. Das heißt: Alles muss neu und in ein einheitliches Bild gebracht werden – auch beim Fahrgastzentrum in Remagen.
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