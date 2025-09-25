Ein seltenes Bild bot sich am Mittwoch auf dem Remagener Apollinarisberg: Eine der Kirchenspitzen wurde abgenommen. Nun soll sie gereinigt und neu beschichtet werden, denn eine Gesamtsanierung der Kirche wird fällig.
Die Turmspitzen der Remagener St. Apollinariskirche sind ein weithin sichtbares Alleinstellungsmerkmal der Römerstadt und beliebtes Fotomotiv. Doch jetzt wurde einer der gusseisernen Turmhelme mit Unterstützung eines 60 Meter hohen Krans abgenommen, um festzustellen, wie hoch der Sanierungsaufwand der Türme insgesamt ist.