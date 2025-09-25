Hoher Sanierungsbedarf Remagener Apollinariskirche hat eine Turmspitze weniger Judith Schumacher 25.09.2025, 16:00 Uhr

i Die Remagener Apollinariskirche verliert einen ihrer Turmhelme - so soll festgestellt werden, wie hoch der Sanierungsaufwand ist. Jochen Tarrach

Ein seltenes Bild bot sich am Mittwoch auf dem Remagener Apollinarisberg: Eine der Kirchenspitzen wurde abgenommen. Nun soll sie gereinigt und neu beschichtet werden, denn eine Gesamtsanierung der Kirche wird fällig.

Die Turmspitzen der Remagener St. Apollinariskirche sind ein weithin sichtbares Alleinstellungsmerkmal der Römerstadt und beliebtes Fotomotiv. Doch jetzt wurde einer der gusseisernen Turmhelme mit Unterstützung eines 60 Meter hohen Krans abgenommen, um festzustellen, wie hoch der Sanierungsaufwand der Türme insgesamt ist.







