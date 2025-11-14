Übernahmeprobleme der Klinik Remagener Ärztin: „Da bleibt Vertrauen auf der Strecke“ Judith Schumacher 14.11.2025, 12:00 Uhr

i Das Remagener Krankenhaus Maria Stern Martin Gausmann

Eine chirurgische Ärztin und der Vorsitzende der Mitarbeitervertretung am Krankenhaus Remagen finden klare Wort für die derzeitige Verunsicherung in der Belegschaft. Der Klinik droht nach Problemen bei der Übernahme das Aus.

Nach Problemen bei der geplanten Übernahme des Krankenhauses in Remagen und einer damit einhergehenden drohenden Schließung haben sich erste Mitarbeiter zu Wort gemeldet. So hat eine chirurgische Ärztin mit unserer Zeitung gesprochen, ebenso wie Frank Burger, Vorsitzender der Mitarbeitervertretung.







