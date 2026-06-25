Nach Aus für Krankenhaus
Remagen will Geld in hausärztliche Versorgung stecken
Wer wird der neue Nutzer des ehemaligen Krankenhauses Maria Stern in Remagen? Wenigstens der Bestand an Hausärzten soll nun gefö
Wer wird der neue Nutzer des ehemaligen Krankenhauses Maria Stern in Remagen? Wenigstens der Bestand an Hausärzten soll nun gefördert werden.
Judith Schumacher

Die Lücke, die die Schließung des Remagener Krankenhauses Maria Stern im Dezember in die medizinische Versorgung im Kreis Ahrweiler gerissen hat, klafft noch immer. Der Stadtrat hat sich nun zumindest eine Förderrichtlinie einfallen lassen.

Lesezeit 2 Minuten
Nach der Schließung des Krankenhauses Maria Stern in Remagen im Dezember 2025 gibt es noch immer keine Lösung für die Lücke in der medizinischen Versorgung der Rheinstädte. Das Krankenhausgebäude steht zum Verkauf, und es gibt drei Interessenten, wie der Geschäftsführer des ehemaligen Verbundkrankenhauses Linz-Remagen Thomas Werner erklärt hatte.

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