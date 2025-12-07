Adventsstimmung am Rhein Remagen, Sinzig und Bad Breisig ganz vorweihnachtlich Judith Schumacher 07.12.2025, 16:00 Uhr

i Ein hübscher Weihnachtsengel bezauberte die Besucher des Sinziger Weihnachtsmarkts. Judith Schumacher

Die Adventsmärkte in Remagen, Sinzig und Bad Breisig sind eine echte Alternative zu den Weihnachtsmärkten in den Großstädten. Und sie haben auch einiges zu bieten. Das haben sie nun wieder unter Beweis gestellt.

Wer sich in aller Gemütlichkeit in Vorweihnachtsstimmung bringen wollte, hatte bei den drei Adventsmärkten der Rhein-Städte Sinzig, Remagen und Bad Breisig die beste Gelegenheit dazu. Besucher schätzen das Angebot, das mit einem kostenlosen Bus-Shuttle des Verbundes Rhein-Meile aktiv erneut die drei Veranstaltungsorte verband, als echte Alternative zu den dicht gedrängten Weihnachtsmärkten in größeren Städten.







Artikel teilen

Artikel teilen