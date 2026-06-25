Stadt am Rhein spart kräftig Remagen mit Haushaltsplus und gesunkenen Schulden Judith Schumacher 25.06.2026, 05:00 Uhr

i Gute Nachrichten für die Stadt Remagen und ihren Haushalt 2025 Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance/dpa

Remagen fährt überraschend ein Haushaltsplus aus 2025 ein und senkt seine Pro-Kopf-Verschuldung. Gleichzeitig sind Millioneninvestitionen beim Wasserwerk geplant, und moderate Gebührenerhöhungen wurden beschlossen.

Erfreuliche Nachrichten hatte Remagens Stadtkämmerer Björn Schröder für den Stadtrat zum Jahresabschluss für den Haushalt 2025. In der Ergebnisrechnung stand ein Plus von rund 5,2 Millionen Euro statt des angesetzten Minus von rund 781.000 Euro. Unter dem Bilanzstrich weist der Abschluss nun eine Summe von rund 4,4 Millionen Euro aus.







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