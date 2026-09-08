Majestät aus Rolandswerth
Remagen kürt neue Weinkönigin Carolin Zimmermann
Prösterchen! Bürgermeister Björn Ingendahl (von links) freut sich mit Weinprinzessin Emma Lopez Gonzales, Weinkönigin Carolin Zi
Prösterchen! Bürgermeister Björn Ingendahl (von links) freut sich mit Weinprinzessin Emma Lopez Gonzales, Weinkönigin Carolin Zimmermann und Prinzessin Cara Amendt.
Judith Schumacher

Im frisch sanierten Gewölbekeller wurde sie am Montagabend gekürt: Carolin Zimmermann ist die neue Remagener Weinkönigin. Die engagierte Studentin tritt das Amt traditionell mit zwei Prinzessinnen an – Heimatliebe und Ehrenamt sollen den Ton angeben.

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Die neue Remagener Weinkönigin für die nächsten zwei Jahre steht fest. Carolin Zimmermann löst zusammen mit ihren Prinzessinnen Emma Lopez Gonzalez und Cara Amendt die designierte Weinkönigin der vergangenen zwei Jahre, Tabea Dörr, ab.
„Für Carolin sind Engagement und Heimatliebe keine Fremdwörter.
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