Im frisch sanierten Gewölbekeller wurde sie am Montagabend gekürt: Carolin Zimmermann ist die neue Remagener Weinkönigin. Die engagierte Studentin tritt das Amt traditionell mit zwei Prinzessinnen an – Heimatliebe und Ehrenamt sollen den Ton angeben.

„Für Carolin sind Engagement und Heimatliebe keine Fremdwörter.

Die neue Remagener Weinkönigin für die nächsten zwei Jahre steht fest. Carolin Zimmermann löst zusammen mit ihren Prinzessinnen Emma Lopez Gonzalez und Cara Amendt die designierte Weinkönigin der vergangenen zwei Jahre, Tabea Dörr, ab.