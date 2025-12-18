Remagen investiert kräftig – und macht Schulden

Auch wenn die Stadt Remagen im nächsten Jahr eine Reihe von Großprojekten anpacken wird und dadurch die Schuldenlast wächst, geht Bürgermeister Björn Ingendahl davon aus, dass der beschlossene Haushalt auch genehmigt wird.

In seiner Sitzung zum Jahresabschluss hat der Remagener Stadtrat den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2026 mit vier Gegenstimmen von AfD und FDP verabschiedet. Unsere Zeitung blickt auf die Eckpunkte des Zahlenwerks:

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Finanzfehlbedarf in Höhe von 1,2 Millionen Euro.