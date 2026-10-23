Was 2027 und 2028 ansteht
Remagen hat einige Straßenbauprojekte vor sich
Spielt im Rahmen der Straßensanierungen in Remagen eine zentrale Rolle: das Schulzentrum.
Spielt im Rahmen der Straßensanierungen in Remagen eine zentrale Rolle: das Schulzentrum.
Judith Schumacher

Remagen steht vor umfangreichen Straßen- und Platzumbauten, die Auswirkungen auf den Verkehr und den Alltag vieler Bürger haben werden. Ein Überblick, welche Straßenzüge betroffen sind und wie lange die Arbeiten dauern sollen.

Lesezeit 1 Minute
In der Stadt stehen in den kommenden zwei Jahren einige Straßenbauprojekte an. So haben die Planungen zur Sanierung der Mittelstraße in Kripp begonnen. Die Arbeiten sind in zwei Abschnitten geplant. 2027 soll der Bereich von der Ecke Quellenstraße bis zur Ecke Rosenstraße saniert werden.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren