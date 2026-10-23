Was 2027 und 2028 ansteht Remagen hat einige Straßenbauprojekte vor sich Judith Schumacher 23.10.2026, 18:00 Uhr

i Spielt im Rahmen der Straßensanierungen in Remagen eine zentrale Rolle: das Schulzentrum. Judith Schumacher

Remagen steht vor umfangreichen Straßen- und Platzumbauten, die Auswirkungen auf den Verkehr und den Alltag vieler Bürger haben werden. Ein Überblick, welche Straßenzüge betroffen sind und wie lange die Arbeiten dauern sollen.

In der Stadt stehen in den kommenden zwei Jahren einige Straßenbauprojekte an. So haben die Planungen zur Sanierung der Mittelstraße in Kripp begonnen. Die Arbeiten sind in zwei Abschnitten geplant. 2027 soll der Bereich von der Ecke Quellenstraße bis zur Ecke Rosenstraße saniert werden.







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