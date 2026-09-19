Die Stadt Remagen tauscht die kostenlosen Trinkwasserspender im öffentlichen Raum aus. Die Anlagen wiesen einen hohen Wartungsbedarf auf und entsprachen nicht mehr den geltenden Anforderungen. Deshalb waren sie auch außer Betrieb genommen worden.
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In diesem Sommer mit extremen Temperaturen ächzten auch die Bewohner der Stadt Remagen unter der Hitze. Die Stadt bedauerte, dass sie in dieser Zeit die Trinkwasserspender in der Kernstadt, in Kripp und Oberwinter aus hygienischen Gründen außer Betrieb setzen musste.