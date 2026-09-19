Bis Mai 2027 sollen sie stehen
Remagen erneuert seine Trinkwasserspender
Die Trinkwasserbrunnen der Stadt Remagen, wie dieser hier am Bouleplatz in Kripp, mussten außer Betrieb genommen werden.
Die Trinkwasserbrunnen der Stadt Remagen, wie dieser hier am Bouleplatz in Kripp, mussten außer Betrieb genommen werden.
Judith Schumacher

Die Stadt Remagen tauscht die kostenlosen Trinkwasserspender im öffentlichen Raum aus. Die Anlagen wiesen einen hohen Wartungsbedarf auf und entsprachen nicht mehr den geltenden Anforderungen. Deshalb waren sie auch außer Betrieb genommen worden.

Lesezeit 1 Minute
In diesem Sommer mit extremen Temperaturen ächzten auch die Bewohner der Stadt Remagen unter der Hitze. Die Stadt bedauerte, dass sie in dieser Zeit die Trinkwasserspender in der Kernstadt, in Kripp und Oberwinter aus hygienischen Gründen außer Betrieb setzen musste.
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