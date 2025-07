Die Naziaufmärsche in Remagen sind vielen noch in Erinnerung. Zeitgleich stellte sich das Bündnis für Frieden und Demokratie dagegen. Während die Aufmärsche Geschichte sind, haben Vereine und Verbände zahlreiche Initiativen angestoßen.

Remagen hat erneut den Zuschlag des Bundesinnenministeriums bekommen, um im Rahmen des Bundesprogramms „Partnerschaften für Demokratie“ Projekte von Vereinen und Verbänden finanziell unterstützen zu können, die Demokratie und Vielfalt gegen Extremismus fördern. Dazu gehört auch wieder der „Tag der Demokratie“, der sich gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit und für ein friedliches Miteinander in der Römerstadt einsetzt.

Gegenentwurf zu Naziaufmärschen

Der „Tag der Demokratie“ war ins Leben gerufen worden, nachdem es alljährlich im November zu Aufmärschen von Neonazis mit dem Ziel Kapelle der schwarzen Madonna kam. Die Kapelle soll der Opfer unter den Gefangenen der Rheinwiesenlager nach dem Zweiten Weltkrieg gedenken. Die Naziaufmärsche samt Gegendemonstrationen und großer Polizeipräsenz haben mittlerweile aufgehört. Doch der „Tag der Demokratie“ wurde von den Akteuren des Bündnisses für Frieden und Demokratie schließlich in der Rheinhalle organisiert.

Erst kürzlich fand ein Workshop unter Leitung des Arbeitskreises für entwicklungspolitische Bildung statt, um Konzepte für weitere Vorhaben zu entwickeln, denn um die weiterhin möglichen Maßnahmen für 2025 sowie die Folgejahre in das Konzept des Bundesprogramms einbinden zu können, muss dem Innenministerium bis Ende dieses Jahres ein Handlungskonzept vorgelegt werden.

„Es muss das langfristige Ziel sein, die Zivilgesellschaft zu aktivieren und auch demokratieskeptische Menschen zu erreichen.“

Bernd Loschnig, städtischer Koordinator

Im Oktober soll deshalb ein weiterer Workshop stattfinden. „Wir möchten die Qualität der Maßnahmen noch verbessern. Es muss das langfristige Ziel sein, die Zivilgesellschaft zu aktivieren und auch demokratieskeptische Menschen zu erreichen“, betont Bernd Loschnig, der für die Stadt Remagen die einzelnen Aktionen koordiniert. „Es geht darum, gesellschaftlich etwas zu verändern, es darf nicht in Selbstbestätigung münden, indem sich die Akteure gegenseitig auf die Schultern klopfen“, spricht er einen nicht selten geäußerten Kritikpunkt an.

Doch was ist in den vergangenen Jahren mit den Geldern aus dem Bundesprogramm passiert? Unsere Zeitung fragte bei der Stadt Remagen nach. Demnach wurden in den Jahren zwischen 2020 und 2024 insgesamt rund 291.000 Euro an Gesamtausgaben und rund 259.000 Euro an Fördermitteln verbucht. Seit 2022 gibt es die Koordinierungs- und Fachstelle im Rahmen des Programms, die jährlich mit rund 45.000 Euro zu Buche schlägt. Der Aktionsfonds wird mit insgesamt rund 195.000 Euro beziffert. Der Eigenanteil der Stadt in diesen fünf Jahren beläuft sich auf rund 35.000 Euro.

In der nun anstehenden dritten Förderphase des Programms „Demokratie leben!“ für die Jahre 2025 bis 2032 stehen zur Bewilligung allein für das Jahr 2025 Fördermittel in Höhe von 100.800 Euro an. Der Eigenanteil der Stadt beträgt rund 12.000 Euro. Für die Koordinierungs- und Fachstelle sind rund 52.000 Euro veranschlagt, für den Aktions- und Jugendfonds rund 51.000 Euro. Die Öffentlichkeitsarbeit inklusive Situations- und Ressourcenanalyse wird mit rund 10.000 Euro veranschlagt.

Die umgesetzten Projekte im Jahr 2024: Der Arbeitskreis für entwicklungspolitische Bildung erhielt rund 7000 Euro für die Migration zur Förderung der Integration von Frauen, Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Remagen, der Kinderhof rund 2000 Euro für seine Demokratiewerkstatt. Der Gemeindeverein St. Gertrud Oedingen setzte sich für sein Projekt „Neue Dorfmitte – Mitmachen für alle ein“ und erhielt dafür rund 7500 Euro. Zudem bekam er rund 1700 Euro für „Neue Heimat erkunden – Geschichte erleben“.

Löwenanteil geht nach Oedingen

Der Förderverein der Integrierten Gesamtschule bekam rund 4800 Euro für seine Aktion „Willkommen im WIR!“. Das Bündnis für Frieden und Demokratie erhielt für die Ausrichtung des „Tages der Demokratie“ rund 6200 Euro, der Förderverein Altes Jugendheim für ein Puppentheater 4450 Euro, der Weltladen für faire Mode 835 Euro, das Haus der offenen Tür Sinzig für seine Aktion „Demokratie, Freiheit, Vielfalt“ 245 Euro.

Bei den Projekten im Folgejahr 2025 erhält nach Plan demnach der Gemeindeverein St. Gertrud Oedingen den Löwenanteil der bewilligten Fördermittel in Höhe von rund 11.000 Euro für das Projekt „Neue Dorfmitte – demokratische Mitte“. Das Friedensmuseum setzt sein Projekt „Brücken bauen für den Frieden“ für rund 8500 Euro um. Der Arbeitskreis für politische Bildung erhält für die Durchführung von Programmkonferenzen, die sich mit dem Zusammenlegen in der Migrationsgesellschaft, gegen Mehrfachdiskriminierung sowie Rechtsextremismus und Islamismus auseinandersetzen, rund 7500 Euro.

Weitere geförderte Projekte

Der Förderverein der Integrierten Gesamtschule bekommt für das Projekt „Demokratie inklusive“ rund 3900 Euro, der Förderkreis der Fachhochschule Kreis Ahrweiler für einen Poetry Slam zum Thema Demokratieförderung 1000 Euro, ebenso wie der Eine-Welt-Laden für eine Lesung von Stéve Hiobi zu „Dem Rassismus keine Chance“ in der evangelischen Kirche.