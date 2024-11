Es gehört zum Prozedere im politischen Remagen, dass der Stadtkämmerer schon recht früh einen Ausblick auf die Finanzen und den Haushalt des kommenden Jahres gibt. War das in den vergangenen Jahren trotz aller Umstände eher eine positive stimmende Vision, geprägt von stetigem Schuldenabbau, so scheint jetzt ein Kipppunkt erreicht. Es deutet sich eine finanzielle Zeitenwende für Remagen an.