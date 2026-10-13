Fahrplan der Bahn für 2027 Remagen bekommt weitere Direktverbindung nach Berlin Celina de Cuveland 13.10.2026, 16:00 Uhr

i Publikumsverkehr am Bahnhof Remagen. In 2027 fährt ein weiterer ICE von dort aus nach Berlin. Thomas Weber

Mit dem neuen Bahnfahrplan für 2027 gibt es auch weitere neue Züge, die von Remagen direkt nach Berlin fahren. Konkret handelt es sich um eine Verbindung am Vormittag, die nach Berlin und Hannover durchfährt.

Die Deutsche Bahn (DB) will mit ihrem neuen Fahrplan für das kommende Jahr neue Verbindungen und mehr Fahrten ins Ausland anbieten. Davon ist auch der Kreis Ahrweiler betroffen – und zwar konkret von einer neuen Direktverbindung nach Berlin. Die Preise indes blieben stabil, teilt das Unternehmen mit.







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