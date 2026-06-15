Die Stadt Remagen hat zusammen mit der DLRG eine Übergangslösung für das Freizeitbad auf die Beine gestellt. Das Bad wird derzeit saniert. Ein mobiles Becken soll nun zumindest im Sommer für Schwimmmöglichkeiten sorgen.
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Die Stadt bekommt bis zum Sommer 2028 ein neues Freizeitbad. Indes rückt der Abriss des alten Bades näher, geschlossen ist es bereits seit Ende der vergangenen Badesaison. Für die Übergangszeit hat sich die Stadt diverse Lösungen überlegt. Unter anderem fahren die Schwimmvereine stets nach Unkel, um das dortige Hallenbad als Ausweichstätte für ihre Kurse zu nutzen.