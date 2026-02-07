Aus Grau mach Grün
Remagen baut Innenstadt und wichtige Verkehrsachse um
Das wenig genutzte Plateau am Maison-Lafitte-Platz soll ebenerdiger angelegt werden.
Judith Schumacher

Remagen braucht dringend ein Makeover. Und so soll die Innenstadt nun grüner, einheitlicher und einfach ansprechender werden. Was genau geplant ist, kam jetzt im Bauausschuss zur Sprache.

Grüner, verkehrssicherer, barrierefreier, zukunftsfähiger und schlicht schöner soll die Stadt Remagen werden. Angefangen vom Marktplatz vor dem Rathaus über die Fußgängerzone, sämtliche Gassen, die zum Rhein hinunter führen, über die Verkehrsachse Alte Straße/Goethestraße und in der Weiterführung bis hin zur Kapelle Schwarze Madonna sollen Straßen und Plätze rundum erneuert werden.

