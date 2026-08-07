Hitzewelle im Kreis Ahrweiler
Rekorddurst? So gut läuft es für die Getränkehersteller
Ein Mitarbeiter verlädt mit einem Gabelstapler eine Palette mit Mineralwasser. Aufgrund der aktuellen Hitzewelle darf er wohl me
Ein Mitarbeiter verlädt mit einem Gabelstapler eine Palette mit Mineralwasser. Aufgrund der aktuellen Hitzewelle darf er wohl mehr Runden drehen als sonst.
Jan Woitas. picture alliance/dpa

Seit Wochen ist Deutschland von einer Hitzewelle betroffen. Im Juni stiegen die Temperaturen auf über 40 Grad. Es drohen Waldbrände, und Winzer im Kreis Ahrweiler müssen mit ihrer Lese früher als geplant beginnen. Doch es gibt auch Profiteure.

Lesezeit 2 Minuten
Um sich abzukühlen, greifen viele im Kühlregal zu Wasser im Supermarkt. Laut Statistischem Bundesamt kauften die Menschen in der letzten Juniwoche 77 Prozent mehr stilles Wasser und 63 Prozent mehr sprudelndes Wasser, im Vergleich zu einer durchschnittlichen Sommerwoche.
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