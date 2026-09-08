Jubiläum wurde gefeiert Reifferscheids Feuerwehr blickt auf 75 Jahre zurück Werner Dreschers 08.09.2026, 14:00 Uhr

i Glückwünsche und Jubiläumsgeschenke gab es von befreundeten Vereinen zum 75-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr in Reifferscheid. Werner Dreschers

Die Freiwillige Feuerwehr in Reifferscheid hat am Wochenende ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert. Bei einem Festkommers wurden lobende Worte gefunden, aber es wurde auch auf harte Zeiten zurückgeblickt.

Ein großer Tag für die Freiwillige Feuerwehr Reifferscheid: Sie hat am vergangenen Wochenende ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert, unter anderem mit einem Festkommers in der Gemeindehalle Eifelblick. Moderator des Abends war Tobias Bohn. Wehrführer Bernd May, der auch einer der stellvertretenden Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Adenau ist, begrüßte die Kameraden und Alterskameraden, VG-Bürgermeister Guido Nisius und Ortsbürgermeister Peter ...







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