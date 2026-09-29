Brauchtum lebt in der Eifel Reifferscheid feiert Michael-Kirmes mit Hahneköppen Werner Dreschers 29.09.2026, 16:00 Uhr

i Tobias Bohn und Leona Adriany sind das Hahnekönigspaar 2026/27. Werner Dreschers

Musik, Tanz und lebendige Bräuche: Reifferscheid feierte die Michael-Kirmes als buntes Wochenende für Jung und Alt. Am Montag sorgte das traditionelle Hahneköppen für Spannung, danach wurde im Zelt ausgelassen weitergefeiert.

Ein Wochenende lang hat sich in Reifferscheid alles um die Michael-Kirmes gedreht. Das stimmungsvolle Fest für Jung und Alt fällt traditionell auf den Namenstag des heiligen Michael, Patron der Pfarrkirche. Festgottesdienst im Festzelt zelebriert Nach einem gelungenen Auftakt mit Musik der Tanzband De Schlingele am Samstagabend begann der Sonntag mit der Festmesse im Festzelt von Michael Schaefer, Pfarrer im Ruhestand.







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