Musik, Tanz und lebendige Bräuche: Reifferscheid feierte die Michael-Kirmes als buntes Wochenende für Jung und Alt. Am Montag sorgte das traditionelle Hahneköppen für Spannung, danach wurde im Zelt ausgelassen weitergefeiert.
Lesezeit 1 Minute
Ein Wochenende lang hat sich in Reifferscheid alles um die Michael-Kirmes gedreht. Das stimmungsvolle Fest für Jung und Alt fällt traditionell auf den Namenstag des heiligen Michael, Patron der Pfarrkirche.
Festgottesdienst im Festzelt zelebriert
Nach einem gelungenen Auftakt mit Musik der Tanzband De Schlingele am Samstagabend begann der Sonntag mit der Festmesse im Festzelt von Michael Schaefer, Pfarrer im Ruhestand.