Nach Monaten mit Niedrigwasser
Reicht Regen für Schifffahrt auf dem Rhein bei Remagen?
Die Unkelsteinbrücke bei Niedrigwasser
Die Unkelsteinbrücke bei Niedrigwasser
Martin Gausmann

Monatelange Trockenheit hat die Pegel stark sinken lassen. Das Niedrigwasser trifft besonders die Binnenschiffer. Ein Experte vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt erklärt, ob nach den jüngsten Niederschlägen wieder freie Fahrt auf dem Rhein ist.

Lesezeit 1 Minute
Seit einigen Wochen machen sich die anhaltende Hitze und Trockenheit am Rhein als extremes Niedrigwasser bemerkbar. Die wichtige Verkehrsstraße für den Schiffstransport hatte den historischen Tiefststand aus dem Jahr 2018 mehr als halbiert. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat deshalb das Sonntagsfahrverbot für Lkw gelockert.
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