Nach Monaten mit Niedrigwasser Reicht Regen für Schifffahrt auf dem Rhein bei Remagen? Maja Wagener 02.09.2026, 19:00 Uhr

i Die Unkelsteinbrücke bei Niedrigwasser Martin Gausmann

Monatelange Trockenheit hat die Pegel stark sinken lassen. Das Niedrigwasser trifft besonders die Binnenschiffer. Ein Experte vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt erklärt, ob nach den jüngsten Niederschlägen wieder freie Fahrt auf dem Rhein ist.

Seit einigen Wochen machen sich die anhaltende Hitze und Trockenheit am Rhein als extremes Niedrigwasser bemerkbar. Die wichtige Verkehrsstraße für den Schiffstransport hatte den historischen Tiefststand aus dem Jahr 2018 mehr als halbiert. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat deshalb das Sonntagsfahrverbot für Lkw gelockert.







Artikel teilen

Artikel teilen