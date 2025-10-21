Seit 2001 gibt es den Regionalen Runden Tisch im Landkreis Ahrweiler. Wie wichtig dessen Arbeit ist – und dass sie auch immer wichtiger wird –, machte Gleichstellungsbeauftragte Rita Gilles vor dem Kreistag deutlich.
Lesezeit 3 Minuten
In der Kriminalstatistik 2025 werde auch ein Femizid aus dem Kreis Ahrweiler verzeichnet sein, machte Rita Gilles, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, bei der jüngsten Sitzung vor dem Kreistag deutlich. Bei ihrem Bericht zur Arbeit des Regionalen Runden Tischs erinnerte sie an die 31-jährige Frau aus Gimmigen, die mutmaßlich von ihrem Ex-Mann brutal mit Messerstichen getötet worden war.