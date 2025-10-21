Bericht vor Kreistag Ahrweiler Regionaler Runder Tisch kämpft gegen häusliche Gewalt 21.10.2025, 05:00 Uhr

i Eine Frau versucht, sich vor der Gewalt eines Mannes zu schützen (gestellte Szene). 2024 gab es insgesamt 632 Fälle von häuslicher Gewalt im Landkreis Ahrweiler. dpa/Maurizio Gambarini

Seit 2001 gibt es den Regionalen Runden Tisch im Landkreis Ahrweiler. Wie wichtig dessen Arbeit ist – und dass sie auch immer wichtiger wird –, machte Gleichstellungsbeauftragte Rita Gilles vor dem Kreistag deutlich.

In der Kriminalstatistik 2025 werde auch ein Femizid aus dem Kreis Ahrweiler verzeichnet sein, machte Rita Gilles, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, bei der jüngsten Sitzung vor dem Kreistag deutlich. Bei ihrem Bericht zur Arbeit des Regionalen Runden Tischs erinnerte sie an die 31-jährige Frau aus Gimmigen, die mutmaßlich von ihrem Ex-Mann brutal mit Messerstichen getötet worden war.







