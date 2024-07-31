Weinstube des Bethel Hotels Zum Weinberg ab heute wieder geöffnet
Regionale Kulinarik lockt in Bad Neuenahr: Weinstube am Bethel Hotel wieder geöffnet
Freuen sich auf eine erfolgreiche Wiedereröffnung der Weinstube am Bethel Zum Weinberg (von links): Franz-Josef Pelzer, Inklusionsberater im Bethel Hotel, Kevin Klaar, Anja Schmieder (Leiterin der Weinstube), und Heike Pelzer, Geschäftsführerin des Bethel Hotels Zum Weinberg. Foto: Claudia Voß
Claudia Voß

Mit einer kulinarischen Wiedereröffnung startet der August an diesem Donnerstag in Bad Neuenahr. Denn wo bis vor wenigen Tagen noch gähnende Leere herrschte, haben Gäste künftig in der inklusiven Weinstube des Bad Neuenahrer Bethel Hotels Zum Weinberg Gelegenheit, Weine des Ahrtals zu kosten und sich mit regionalen süßen und herzhaften Spezialitäten verwöhnen zu lassen.

Lesezeit 3 Minuten
„Täglich zwischen 14 und 22 Uhr ist die Weinstube geöffnet – und das von Dienstag bis Samstag“, freut sich Anja Schmieder, Leiterin der Weinstube, darauf, in der mit hellem Holz und modernem Mobiliar einladend gestalteten Lokalität ab heute Nachmittag die Gäste zu bewirten.
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