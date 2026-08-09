Befall in Sinzig
Reges Interesse an Info-Abend zu Großer Drüsenameise
Bis auf den letzten Platz besetzt war der Rathaussaal bei der Info-Veranstaltung zum Ameisenbefall in Sinzig.
Bis auf den letzten Platz besetzt war der Rathaussaal bei der Info-Veranstaltung zum Ameisenbefall in Sinzig.
Judith Schumacher

In Sinzig breitet sich die Große Drüsenameise aus. Die Bürger sind besorgt, da die eingewanderte Insektenart auch Gebäude unterhöhlt. Experten erklären nun, man müsse geschlossen gegen die invasive Art vorgehen. Doch das kostet Geld.

Lesezeit 5 Minuten
Als sein achtjähriger Sohn im Spätsommer 2025 zu ihm kam und begeistert meinte: „Papa, ich habe jetzt 1000 Haustiere“, realisierte der Sinziger Richard Figura zunächst nicht das Szenario, was auf ihn und viele Bewohner Sinzigs zukommen würde. Der Junge liebt Insekten, sammelt sogar tote Fundstücke im Setzkasten.
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