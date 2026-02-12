Rennfahrerlegende aus Remagen
„Regenfahrer“ Rudolf Caracciola wäre kürzlich 125 geworden
Am Denkmal von Rudolf Caracciola in Remagen legten Rolf Plewa (von links), Alex Zion und Rudolf Lohmer einen Blumengruß ab.
Jutta Plewa

Zum 125. Geburtstag der Rennfahrerlegende Rudolf Caracciola haben Mitglieder des Remagener „Caracciola-Clubs“ einen Kranz an dessen Denkmal niedergelegt. Caracciola legte eine spannende Karriere hin – mit schweren Verletzungen und einem tragischen Ende.

Lesezeit 1 Minute
125 Jahre alt wäre der Rennfahrer Rudolf Caracciola am 30. Januar geworden, der als der größte Sohn der Stadt Remagen gilt. Zu dessen Ehrerbietung legten Mitglieder des Remagener „Caracciola-Clubs“ (CC) Rolf Plewa, Rudolf Lohmer und Alex Zion am Denkmal an der „Kemminghöhe“ einen Blumengruß ab.

