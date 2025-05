Regenbogenschule in Sinzig hat wieder intaktes Klavier

Erst ein Klavier für Sinzigs Pfarrheim, dann ein zweites für die Kinder: Jetzt hat auch die Regenbogen-Grundschule wieder ein funktionierendes Instrument in ihrer Aula. Auf einem Kleinanzeigenportal hatte der Musiklehrer es entdeckt.

Nachdem im Pfarrheim St. Peter der wertvolle Schimmel-Flügel durch die großzügige Spende einer Hunsrücker Familie aufgestellt und der Musikszene in Sinzig zur Verfügung gestellt wurde, kam nun durch die erneute Vermittlung von Sinzigs Musiklehrer Holger Queck das zweite Tasteninstrument in Form eines Yamaha-Klaviers bei der Regenbogen-Grundschule an. Auf einem Kleinanzeigen-Portal entdeckt, konnte Queck die Unterstützung der Hilfsorganisation „Help&Fun“ mit ihrem Geschäftsführer Carl Rhomberg-Kauert generieren, die 2000 Euro für Kauf, Transport und Klavierstimmer aufbrachte.

„Wir freuen uns, dass wir nun endlich wieder ein funktionsfähiges Klavier in unserer Aula haben, das gleich als erstes für ein Musikprojekt der Familienbildungsstätte unter dem Motto ,Hauptsache Beethoven‘ genutzt werden wird“, freute sich Schuldirektor Florian Beck. Auch der Chor der Bildungslandschaft (Bila), interessierte externe Gruppen und Familienkonzerte können das gute Stück nutzen.