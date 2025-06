Schwere Unwetter sind über Süddeutschland gezogen. Drohen ähnliche Umstände am Wochenende in der Eifel, wenn Zehntausende bei Rock am Ring feiern und in Zelten schlafen? Unser Meteorologe gibt vorsichtig Entwarnung – rät aber zu warmen Klamotten.

Rock am Ring wird 40 – und neben Weltstars spielt beim Musikfestival immer auch das Eifel-Wetter eine Hauptrolle. Sonnencreme oder Regenponcho: Was brauchen die die Ringrocker in diesem Jahr dringender? „Beides, aber leider eher den Regenponcho – und vor allem auch warme Kleidung“, antwortet der Koblenzer Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt auf unsere Frage. „Denn die Temperaturen liegen tagsüber nur bei 18 oder 19 Grad, am Pfingstsonntag sind es sogar nur maximal 15 Grad. Dazu weht ein zum Teil starker Wind, bei dem sich die Temperaturen noch kühler anfühlen“, sagt der Chef des Ingelheimer Dienstes Wetterkontor.

Immerhin: Laut Schmidt ist die Unwettergefahr nur gering. „Zwar kann es auch einmal ein kurzes Gewitter geben. Doch von den Unwettern, die es bei Rock am Ring in der Vergangenheit schon gab, sind wir weit entfernt“, verbreitet der Experte Optimismus. 2016, beim zweiten (und letzten) Gastspiel des Festivals auf dem Ex-Flugplatzgelände in Mendig, trafen schwere Unwetter die Veranstaltung, die zeitweise unterbrochen, am Ende sogar abgebrochen werden musste. Bei einem Blitzeinschlag wurden viele Personen verletzt.

Und wie wird das Pfingstwetter für alle, die nicht vorhaben, mit The Prodigy, Slipknot und Korn am Ring zu feiern? „Leider überall wechselhaft und kühl“, sagt Jürgen Schmidt mit Blick auf das nördliche Rheinland-Pfalz. Der kühlste Tag des Wochenendes wird der Pfingstsonntag. „Am Freitag und Samstag sind es in den Tälern bis zu 21/22 Grad, am Pfingstsonntag nur 17/18 und an Pfingstmontag 19/20 Grad. Auf den Höhen ist es entsprechend noch 2 bis 3 Grad kühler“, schaut der Meteorologe voraus.

Am freundlichsten und trockensten wird laut seiner Prognose der Pfingstmontag. „Sonst gibt es bei viel Wind und wechselnder Bewölkung einzelne Schauer oder Gewitter.“ Nach dem langen Wochenende geht’ allerdings bergauf: „In der kommenden Woche wird es dann deutlich wärmer, und eventuell erwarten uns zum Ende der Woche die ersten 30 Grad des Jahres.“

