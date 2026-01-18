Energiewende in Rech Rech zeigt sich als Vorbild bei der Kalten Nahwärme Thomas Weber 18.01.2026, 16:15 Uhr

i Niki Kozisek (links) erläutert die Installation einer Wärmepumpe beim Endkunden. Thomas Weber

Niki Kozisek gilt als Gesicht der klimaneutralen Heizinfrastruktur. Die Praxis der kommunalen Wärmeplanung wird in Rech demonstriert. Gemeinsam geht es voran. So macht die Kalte Nahwärme dort derzeit Schule. Viele Gäste aus NRW informieren sich.

Wie geht Energiewende in der praktischen Umsetzung? Das wollen Politiker und Verwaltungen von denen wissen, die es an der Ahr in der jüngsten Vergangenheit praktiziert haben. Jetzt hatte die Energieagentur Rhein-Sieg zu einer Informationsfahrt ins Ahrtal eingeladen.







Artikel teilen

Artikel teilen