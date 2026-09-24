Rech sucht seine nächste Weinkönigin. Botschafterinnen und Botschafter können Tradition prägen, wertvolle Kontakte knüpfen und selbstbewusst wachsen. Interessierte aus der Region sind willkommen.
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Weinkönigin gesucht! Es hat ein tolles Weinfest mit prima Stimmung in Rech gegeben, und dennoch fehlte etwas: eine aktuelle Weinkönigin. In diesem Jahr kam es mangels Bewerberinnen und Bewerbern nicht zu einer Neuwahl.
Weinkönigin fehlt nicht zum ersten Mal
„Das ist leider nicht zum ersten Mal“, erinnert sich Annabell Stodden.