Ex-Majestät berichtet Rech sucht neue Weinkönigin für festlichen Glanz Werner Dreschers 24.09.2026, 16:00 Uhr

i Annabell Stodden verfügt über genug Erfahrung als Weinkönigin. Sie regt ein Forum an, das die Kandidatenfrage lösen soll. Werner Dreschers

Rech sucht seine nächste Weinkönigin. Botschafterinnen und Botschafter können Tradition prägen, wertvolle Kontakte knüpfen und selbstbewusst wachsen. Interessierte aus der Region sind willkommen.

Weinkönigin gesucht! Es hat ein tolles Weinfest mit prima Stimmung in Rech gegeben, und dennoch fehlte etwas: eine aktuelle Weinkönigin. In diesem Jahr kam es mangels Bewerberinnen und Bewerbern nicht zu einer Neuwahl. Weinkönigin fehlt nicht zum ersten Mal „Das ist leider nicht zum ersten Mal“, erinnert sich Annabell Stodden.







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