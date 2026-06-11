Lachen über Grenzen in Bonn Rebell-Comedy vereint Kulturen mit Humor und Herz Thomas Kölsch 11.06.2026, 15:00 Uhr

i Der Bonner Comedian Tayfun darf als Lokalmatador ausnahmsweise an der Rebell-Comedy-Show in der Oper teilnehmen. Thomas Kölsch

Rebell-Comedy bringt in der Bonner Oper Menschen verschiedener Herkunft zum Lachen und rückt dabei Familie, Identität und Generationenkonflikte ins Licht. Neue Talente sorgen für frischen Wind.

Sie sind alle gekommen: Türken und Kurden, Marokkaner und Iraner, Deutsche und Afghanen. Eine Nationalität nach der anderen fragt Khalid Bounouar ab und freut sich über jeden, der jubelt. Schließlich zeigen die Reaktionen des Publikums in der Bonner Oper, dass das Konzept von Rebell-Comedy aufgeht.







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