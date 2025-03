Die Realschule plus in Niederzissen macht sich Gedanken darüber, welche Berufschancen ihre Absolventen haben. Um ihnen einen guten Start ins Berufsleben zu ermöglichen, hat die Schule jetzt eine Kooperation mit einem Bauunternehmen abgeschlossen.

Die Realschule plus in Niederzissen und die Klaus Rick GmbH haben eine neue Partnerschaft geschlossen. 60 Schüler beenden in diesem Schuljahr ihre Laufbahn an der einzig weiterführenden Schule im Brohltal. „47 von ihnen starten ins Berufsleben und nur 13 werden eine andere Schule besuchen“, weiß Schulleiter Timo Djelassi stolz zu berichten. Und viele Schüler der Niederzissener Schule seien regional verwurzelt, wollten in der Umgebung bleiben. Das ist ein großes Plus für Unternehmen wie die Klaus Rick GmbH, ein Bauunternehmen aus dem benachbarten Burgbrohl. Hier ist man auf gut ausgebildete und handwerklich begabte Schulabsolventen angewiesen.

Die bereits seit Längerem bestehende Partnerschaft zwischen Rick und der Realschule wurde jüngst durch einen formellen Kooperationsvertrag auf eine neue Ebene gehoben. Schulleiter Djelassi und Firmenchef Thomas Rick freuen sich über eine noch engere Zusammenarbeit.