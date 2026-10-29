Immer volle Züge RB26: Warum Platzangebot bis Remagen beschränkt bleibt Silke Müller 29.10.2026, 11:19 Uhr

i Die Linie RB26 (Mittelrheinbahn) im Remagener Bahnhof. Von dort aus fährt sie in Richtung Norden mit Mehrfachtraktion. Martin Gausmann

Wer die Linie RB26 in Rheinland-Pfalz nimmt, hat es wohl schon zu spüren bekommen: Der Zug ist oft voll. Die Lage entspannt sich erst ab Remagen, wenn aus der Einfach- eine Mehrfachtraktion wird. Warum ist das so? Und: Ist eine Änderung in Sicht?

Dieser Clip ging auf TikTok viral, wurde von Tausenden Nutzern angeschaut und kommentiert: „Peak Zugführer“. Darin nimmt ein Fahrgast der Linie RB26 (Mittelrheinbahn) die Ansage eines Lokführers kurz vor Remagen in Richtung Norden auf. Dieser weist mit Humor darauf hin, dass der Zug an ein anderen gekoppelt wird.







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