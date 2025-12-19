Erste Bilanz zur Ahrtalbahn RB 32 fährt in einem Jahr von Ahrbrück bis Boppard Frank Bugge 19.12.2025, 13:00 Uhr

i Moderne Hinweise vor geschichtsträchtiger Kulisse: die Anzeige im Bahnhof von Altenahr mit der Burg Are im Hintergrund. Frank Bugge

Schüler, Berufspendler und Touristen haben darauf gewartet: Seit gut einer Woche läuft der Verkehr der Ahrtalbahn wieder von Ahrbrück bis Remagen – und darüber hinaus. Unsere Zeitung bat den SPNV-Direktor Thorsten Müller um eine erste Einschätzung.

Bereits am Sonntag waren die Züge „gut gefüllt mit vielen Menschen, die endlich wieder das Ahrtal bis Ahrbrück mit dem Zug erkunden wollten“. Das berichtet Thorsten Müller, Direktor des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Rheinland-Pfalz Nord, vom ersten offiziellen Betriebstag der nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 auf der ganzen Länge zwischen Remagen und Ahrbrück neu aufgebauten und wieder in Betrieb genommenen Ahrtalbahn. ...







