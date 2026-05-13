Behelf statt Klassenzimmer Raumprobleme an Brohltalschule: Container als Lösung Martin Ingenhoven 13.05.2026, 19:00 Uhr

i Blick auf die Brohtalschule in Niederzissen: Es herrscht Platzmangel, sodass es erneut Container als Übergangslösung sein müssen. Frank Bugge

Platzmangel an der Brohltalschule zwingt zu schnellen Maßnahmen. Die Verbandsgemeinde setzt auf temporäre Klassenräume, bis eine dauerhafte Sanierung möglich ist. Wann die Lösung kommt, bleibt offen.

Die Verbandsgemeinde Brohltal ist nach der Kreisstadt die zweitgrößte Gebietskörperschaft. Für rund 19.000 Einwohner stehen derzeit sieben Grundschulen, eine Förderschule sowie eine Realschule plus zur Verfügung. Die Möglichkeit, ein Abitur abzulegen, besteht innerhalb der Verbandsgemeinde nicht.







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