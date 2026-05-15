Details zum Raubüberfall in Sinzig am Freitag, 8. Mai, bei dem zunächst von einer Geisellage ausgegangen worden war, gibt die Polizei kaum heraus. Nun seien Spuren und Videos ausgewertet worden. Ein Ergebnis: Der Täter spricht Deutsch ohne Akzent.
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Eine Woche nach dem aufsehenerregenden Raubüberfall in Sinzig ermittelt die Polizei weiter zur Frage, wer dahintersteckt. Derzeit würden unter anderem Spuren vom Tatort und aus Videoaufnahmen ausgewertet, wie ein Sprecher der Polizei in Koblenz genau eine Woche nach der Tat mitteilte.