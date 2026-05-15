Transporter hatte zwei Fahrer Raubüberfall Sinzig: Polizei nennt weitere Details Maja Wagener 15.05.2026, 15:12 Uhr

i Von einer Geiselnahme in der Volksbankfiliale in der Sinziger Innenstadt ging die Polizei zunächst aus. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Details zum Raubüberfall in Sinzig am Freitag, 8. Mai, bei dem zunächst von einer Geisellage ausgegangen worden war, gibt die Polizei kaum heraus. Nun seien Spuren und Videos ausgewertet worden. Ein Ergebnis: Der Täter spricht Deutsch ohne Akzent.

Eine Woche nach dem aufsehenerregenden Raubüberfall in Sinzig ermittelt die Polizei weiter zur Frage, wer dahintersteckt. Derzeit würden unter anderem Spuren vom Tatort und aus Videoaufnahmen ausgewertet, wie ein Sprecher der Polizei in Koblenz genau eine Woche nach der Tat mitteilte.







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