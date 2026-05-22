Runder Tisch soll’s richten Rat vertagt Entscheidung zur neuen Kita in Heimersheim Jochen Tarrach 22.05.2026, 15:00 Uhr

i Einige Bürger aus Heimersheim hatten Unterschriften gegen den geplanten Standort des Kindergartens gesammelt und die Liste vor der Ratssitzung an den Ersten Beigeordneten Peter Diewald übergeben. Jochen Tarrach

Der Standortstreit um die neue Kita in Heimersheim geht weiter: Der Punkt wurde nun in der jüngsten Stadtratssitzung vertagt. Ein Runder Tisch soll vermitteln – doch die Frist für Hilfsmittel aus dem Wiederaufbau sitzt den Planern im Nacken.

Die Spannung im vollen Sitzungssaal des Rathauses in Bad Neuenahr war förmlich greifbar, als der Erste Beigeordnete Peter Diewald die Stadtratssitzung am Donnerstag eröffnete. Auf der Tagesordnung stand die endgültige Entscheidung zum umstrittenen Thema „Wiederaufbau der Kindertagesstätte St.







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