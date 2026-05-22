Der Standortstreit um die neue Kita in Heimersheim geht weiter: Der Punkt wurde nun in der jüngsten Stadtratssitzung vertagt. Ein Runder Tisch soll vermitteln – doch die Frist für Hilfsmittel aus dem Wiederaufbau sitzt den Planern im Nacken.
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Die Spannung im vollen Sitzungssaal des Rathauses in Bad Neuenahr war förmlich greifbar, als der Erste Beigeordnete Peter Diewald die Stadtratssitzung am Donnerstag eröffnete. Auf der Tagesordnung stand die endgültige Entscheidung zum umstrittenen Thema „Wiederaufbau der Kindertagesstätte St.