Politiker sind frustriert Rat im Brohltal kocht Thema der IGS noch einmal auf Martin Ingenhoven 29.06.2026, 05:00 Uhr

i Blick auf die Brohtalschule in Niederzissen. In der Kreispolitik wurde lange darüber diskutiert, ob die Realschule plus zu einer Integrierten Gesamtschule um- und ausgebaut wird, sodass man hier auch das Abitur machen kann. Dann wurde die Idee verworfen. Frank Bugge

Das Brohltal wird keine Integrierte Gesamtschule bekommen. Das hatte der Kreistag im März so beschlossen. Doch die Politiker im Brohltal sind mit dem Beschluss nicht zufrieden – und übten jetzt in der VG-Ratssitzung deutliche Kritik am Vorgehen.

Eigentlich ist alles längst entschieden: Das Brohltal bekommt keine Integrierte Gesamtschule (IGS), dafür behält es die Realschule plus in Trägerschaft der Verbandsgemeinde. Fakten wurden im Vorfeld der entscheidenden Kreistagssitzung im vergangenen März ausgiebig beleuchtet und auch unterschiedlich interpretiert.







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