Das Brohltal wird keine Integrierte Gesamtschule bekommen. Das hatte der Kreistag im März so beschlossen. Doch die Politiker im Brohltal sind mit dem Beschluss nicht zufrieden – und übten jetzt in der VG-Ratssitzung deutliche Kritik am Vorgehen.
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Eigentlich ist alles längst entschieden: Das Brohltal bekommt keine Integrierte Gesamtschule (IGS), dafür behält es die Realschule plus in Trägerschaft der Verbandsgemeinde. Fakten wurden im Vorfeld der entscheidenden Kreistagssitzung im vergangenen März ausgiebig beleuchtet und auch unterschiedlich interpretiert.