Blüte hat eingesetzt Rapsfelder lassen Kreis Ahrweiler in Gelb erstrahlen Celina de Cuveland 13.04.2026, 13:00 Uhr

i Ein Rapsfeld in Sinzig, hinten ist die Landskrone zu erkennen. Martin Gausmann

Manch einer pilgert nach Bonn in die Altstadt für Kirschblütenfotos. Dabei ist Gelb doch genauso schön wie Rosa. Also wieso nicht mal ein Rapsfeld statt einen Kirschbaum ablichten? Im Kreis Ahrweiler geht das jetzt vielerorts.

Außer den Kirschbäumen und vielen weiteren Sträuchern blühen im Kreis Ahrweiler derzeit auch die Rapsfelder. Wie ein leuchtend gelber Teppich erstrecken sie sich längst von Kreis-, Landes-, Bundesstraßen und Autobahnen. Was viele nicht wissen: Erntereif ist der Raps tatsächlich erst im Juli oder August, wenn er nur noch als beige und augenscheinlich vertrocknete Stängel auf dem Feld steht.







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