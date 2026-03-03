Überblick über Baufortschritt
Radweg zwischen Birresdorf und Oedingen entsteht
Die Bürgermeister Björn Ingendahl (links) und Achim Juchem machten sich ein Bild vom Fortgang des Radwegebaus.
Thomas Limbach

Zwischen Oedingen und Birresdorf entsteht derzeit ein Fahrradweg. Über den aktuellen Stand der Baumaßnahmen haben sich jetzt der Grafschafter und der Remagener Bürgermeister informiert. Die Quintessenz: Es sieht gut aus.

Derzeit wird eine Radwegeverbindung zwischen dem Grafschafter Ortsteil Birresdorf und dem Remagener Stadtteil Oedingen gebaut. Beim Besuch der Baustelle des neuen Radweges informierten sich die beiden Bürgermeister Björn Ingendahl (Remagen) und Achim Juchem (Grafschaft) über den aktuellen Baufortschritt des Projekts.

