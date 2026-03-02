Linzer VG-Chef in Sinzig Radstationen verbinden Kommunen über den Rhein hinweg Judith Schumacher 02.03.2026, 13:00 Uhr

i Stellte bei seiner Stippvisite das Radstationen-Projekt am Rhein vor, das noch dieses Jahr fertig gestellt werden soll: der Linzer VG-Chef Frank Becker (3.v.l.). Judith Schumacher

Der VG-Bürgermeister aus Linz, Frank Becker, war kürzlich im Sinziger Rathaus zu Gast. Thema waren unter anderem die gemeinsamen Projekte zwischen den Kommunen, die durch Landesförderprogramme unterstützt werden.

Es gehört zum guten Ton der Stadt Sinzig, dass einmal im Jahr der Bürgermeister einer Nachbarkommune ein Grußwort an den Stadtrat richtet. Erstmals geschah das im Jahr 2019. Nach Bad Neuenahr-Ahrweiler, Remagen, den Verbandsgemeinden Unkel, Linz, Bad Breisig und der Verbandsgemeinde Brohltal drehte sich das Karussell wieder nach Linz.







