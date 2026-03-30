Verkehr in Bad Breisig Radler müssen an der Rheinpromenade weiter schieben Martin Ingenhoven 30.03.2026, 05:05 Uhr

i Der Rhein-Radweg zwischen Sinzig und Bad Breisig Petra Ochs

Dass Fahrradfahrer an Bad Breisigs Rheinpromenade weiterhin absteigen und ihr Rad schieben müssen, bleibt so bestehen. Ordnungsamtsleiterin Simone Streffer informierte darüber kürzlich im Stadtrat.

Radfahrer müssen in Bad Breisig schieben. Vor allem im Sommer zählt er zu den am stärksten befahrenen Radrouten im Land: der Rhein-Radweg zwischen Schweiz und Nordsee. Wenngleich an den meisten Stellen gut ausgebaut, birgt er doch mancherorts Konfliktpotenzial zwischen den Verkehrsteilnehmern.







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