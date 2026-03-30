Dass Fahrradfahrer an Bad Breisigs Rheinpromenade weiterhin absteigen und ihr Rad schieben müssen, bleibt so bestehen. Ordnungsamtsleiterin Simone Streffer informierte darüber kürzlich im Stadtrat.
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Radfahrer müssen in Bad Breisig schieben. Vor allem im Sommer zählt er zu den am stärksten befahrenen Radrouten im Land: der Rhein-Radweg zwischen Schweiz und Nordsee. Wenngleich an den meisten Stellen gut ausgebaut, birgt er doch mancherorts Konfliktpotenzial zwischen den Verkehrsteilnehmern.